Die Geldinstitute reichten 2,7 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Mai hatte das Wachstum bei 2,5 Prozent gelegen. Die Darlehen an private Haushalt wuchsen mit 2,2 Prozent so stark wie seit April 2023 nicht mehr.