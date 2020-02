Die Grossbank ist unterrichteten Kreisen zufolge an internen und externen Kandidaten interessiert, nachdem Ermotti, einer der dienstältesten Chefs einer Bank in Europa, die Führungsspitze über seine Pläne, in diesem Jahr zurückzutreten, informierte (cash berichtete).

Iqbal Khan, der Co-Leiter des internationalen Wealth Managements, ist möglicherweise nicht unter den Top-Kandidaten für die Nachfolge als Chief Executive Officer angesichts seiner erst relativ kurzen Zeit bei der Bank, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Der Star-Banker war im Oktober von der Konkurrentin Credit Suisse Group AG zur UBS gewechselt.

Seit dem Weggang von früheren Star-Investmentbankern wie beispielsweise Andrea Orcel ist die Bank bemüht, Fragen zur langfristigen Nachfolgeplanung möglichst wenig Raum zu geben. Der Wechsel von Khan zur UBS sowie die Beförderung anderer Führungskräfte war als Verringerung des Drucks auf Ermotti aufgefasst worden, einen Kreis an starken internen Kandidaten präsentieren zu müssen.

Ein UBS-Sprecher sagte, die Bank lehne ein Stellungnahme zum Thema Nachfolge ab.

Ermotti hatte im August einen radikalen Umbau an der Spitze durchgeführt. Nach einem Jahr, das durch beträchtliche Geldstrafen, Fragen zur Nachfolgeplanung und einen sich verstärkenden Rückgang des Aktienkurses gekennzeichnet war, ersetzte Ermotti den Co-Leiter Wealth Management, Martin Blessing, durch Khan und beförderte Suni Harford zur Leiterin des Asset Management sowie Sabine Keller-Busse zur EMEA-Präsidentin.

