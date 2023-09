Den Informationen zufolge will Birkenstock den Preis und weitere Details des Börsengangs am 10. Oktober veröffentlichen. Einen Tag später sollen die Papiere dann an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt werden. Dass die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz in den USA an die Börse geht, gilt als weitere Niederlage für den deutschen Finanzplatz. So gab es hierzulande nur sehr wenig Börsengänge, unter anderem weil auch deutsche Unternehmen wie Biontech ihr Kapitalmarkt-Glück lieber im Ausland suchen.