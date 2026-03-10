Zum Vergleich: Die weltweite Nachfrage nach Rohöl beträgt etwas mehr als 100 Millionen Barrel pro Tag. Hintergrund für die Produktionssenkung ist die faktische Sperrung der Strasse von Hormus als Folge des Iran-Kriegs. Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar fahren kaum noch Schiffe durch die Meerenge. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf ist praktisch zum Erliegen gekommen, was zur Folge hat, dass die Lagertanks der Förderstaaten voll sind und keine weiteren Mengen an Rohöl aufnehmen können.