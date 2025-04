Russland hat ein Nein der USA zur Aufnahme der Ukraine in die Nato begrüsst. «Dass eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato ausgeschlossen ist, haben wir aus Washington auf verschiedenen Ebenen gehört», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. «Und das ist sicherlich etwas, das unsere Zufriedenheit hervorruft und sich mit unserer Position deckt.» Die Ukraine könne kein Mitglied werden in dem Militärbündnis, «weil dies eine Bedrohung für die nationalen Interessen der Russischen Föderation darstellen würde», betonte Peskow.