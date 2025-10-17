Nach der Vereinbarung eines neuen Gipfeltreffens zum Ukraine-Krieg kommt aus der Führung in Moskau ein Vorstoss für den Bau eines «Putin-Trump»-Eisenbahntunnels zwischen Russland und den USA unter der Beringstrasse. Das Projekt solle die beiden Länder verbinden, die gemeinsame Erschliessung von Rohstoffen ermöglichen und «Einheit symbolisieren», sagte der Investitionsbeauftragte und aussenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew. Der Chef des staatlichen Investmentfonds RDIF äusserte die Idee am Donnerstagabend. Zuvor hatten Putin und US-Präsident Donald Trump telefoniert und ein Gipfeltreffen in Budapest vereinbart, um über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zu beraten.
Der Vorschlag sieht ein Bauprojekt im Umfang von acht Milliarden Dollar vor, das von Moskau und «internationalen Partnern» finanziert werden soll. Die 112 Kilometer lange Eisenbahn- und Frachtverbindung soll in weniger als acht Jahren entstehen. Dmitrijew, der Verbindungen zum Trump-Sondergesandten Steve Witkoff unterhält, schlug vor, das US-Tunnelbauunternehmen The Boring Company des Tech-Milliardärs Elon Musk damit zu beauftragen. «Stellen Sie sich vor, wir verbinden die USA und Russland (...) mit dem Putin-Trump-Tunnel – einer 112 Kilometer langen Verbindung, die Einheit symbolisiert», schrieb Dmitrijew an Musk auf der Online-Plattform X. Die Technologie des Unternehmens könne die Kosten von normalerweise über 65 Milliarden Dollar auf unter acht Milliarden Dollar senken. Eine Reaktion von Musk oder Trump lag zunächst nicht vor.
Die Idee einer Verbindung über die Beringstrasse, die an ihrer engsten Stelle 82 Kilometer breit ist und die russische Region Tschukotka vom US-Bundesstaat Alaska trennt, ist nicht neu. In den vergangenen 150 Jahren wurden verschiedene Projekte entworfen, aber nie umgesetzt. Dmitrijew erklärte, eine ähnliche Idee – der Bau einer «Kennedy-Chruschtschow-Weltfriedensbrücke» – sei bereits während des Kalten Krieges im Gespräch gewesen. Der RDIF habe zudem bereits die erste Eisenbahnbrücke zwischen Russland und China gebaut. «Die Zeit ist gekommen, die Kontinente zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit zu verbinden», sagte Dmitrijew.
(Reuters)