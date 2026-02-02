Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb zwar von neuen russischen Angriffen auf Energieanlagen in front- und grenznahen Gemeinden. Allerdings stellte er fest: «Es gab keine gezielten Schläge russischer Raketen oder Kampfdrohnen auf die Energieinfrastruktur». Das Energieministerium in Kiew hatte jedoch zuvor mitgeteilt, dass es aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen in den Gebieten Charkiw, Sumy, Dnipropetrowsk und auch in der zentralukrainischen Region Tscherkassy gekommen sei.