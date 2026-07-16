Die russische Regierung spricht die wirtschaftlichen Probleme des Landes zwar an, sieht sie aber als nicht erheblich an. «Diese Schwierigkeiten sind nicht kritisch», sagte ‌Kreml-Sprecher ⁠Dmitri Peskow am Donnerstag. Regierung und Präsident Wladimir Putin wüssten, was zur Steuerung ⁠und Verbesserung der Lage zu tun sei. «Die makroökonomische Stabilität ist vollständig gewährleistet», fügte er hinzu. ‌Peskow reagierte damit auf eine am Mittwoch veröffentlichte ‌Umfrage der Zentralbank, die eine deutliche Verschlechterung ​der Stimmung in den Unternehmen zeigte. Der Geschäftsklimaindex der Zentralbank fiel im Juli um 4,5 Punkte auf minus 3,6 Zähler. Dies ist der niedrigste Stand seit Mitte 2022. Gleichzeitig stiegen die Preiserwartungen der Unternehmen deutlich.