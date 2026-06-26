Lunin, der in ​der Aufnahme im ⁠Kampfanzug und mit zahlreichen Orden zu sehen ist, legte keine ‌Beweise vor und nannte keine Namen von Opfern oder Tätern. Es blieb unklar, ob er aus ‌eigener Initiative handelte oder eine grössere Gruppe innerhalb ​der Streitkräfte vertrat. Peskow betonte, man werde sich die Aufzeichnung zunächst ansehen, bevor man sich inhaltlich dazu äussere.