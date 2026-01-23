Moskau/London/Winnipeg, 23. Jan (Reuters) - Russland hat nach Gesprächen mit US-Gesandten einem trilateralen Treffen mit den USA und der Ukraine noch am Freitag ‌in ‌Abu Dhabi offiziell zugestimmt. Für Moskau werde Admiral Igor Kostjukow, der Chef des Militärgeheimdienstes GRU, die Verhandlungen leiten, teilte das russische Präsidialamt am frühen Freitagmorgen mit. ​Zudem sei ein separates Treffen zu Wirtschaftsfragen zwischen ‌dem US-Gesandten Steve Witkoff und dem ‌Chef des russischen Staatsfonds RDIF, Kirill Dmitrijew, vereinbart worden. Die vorangegangenen Gespräche von Präsident Wladimir Putin mit den US-Gesandten in Moskau seien konstruktiv gewesen. Eine langfristige Einigung sei jedoch nur möglich, wenn die territoriale Frage gemäss ⁠der Vereinbarung des Alaska-Gipfels gelöst werde, teilte der Kreml mit.