Moskau/London/Winnipeg, 23. Jan (Reuters) - Russland hat nach Gesprächen mit US-Gesandten einem trilateralen Treffen mit den USA und der Ukraine noch am Freitag in Abu Dhabi offiziell zugestimmt. Für Moskau werde Admiral Igor Kostjukow, der Chef des Militärgeheimdienstes GRU, die Verhandlungen leiten, teilte das russische Präsidialamt am frühen Freitagmorgen mit. Zudem sei ein separates Treffen zu Wirtschaftsfragen zwischen dem US-Gesandten Steve Witkoff und dem Chef des russischen Staatsfonds RDIF, Kirill Dmitrijew, vereinbart worden. Die vorangegangenen Gespräche von Präsident Wladimir Putin mit den US-Gesandten in Moskau seien konstruktiv gewesen. Eine langfristige Einigung sei jedoch nur möglich, wenn die territoriale Frage gemäss der Vereinbarung des Alaska-Gipfels gelöst werde, teilte der Kreml mit.
Die Gespräche zwischen Putin und den US-Gesandten in Moskau waren in der Nacht zum Freitag nach mehr als dreieinhalb Stunden zu Ende gegangen. Dabei habe die US-Seite auch über das Treffen von Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj informiert, hiess es aus dem Kreml. An dem Gespräch in Moskau nahmen die Unterhändler Witkoff und Jared Kushner sowie der Trump-Berater Josh Gruenbaum teil. Trump hatte zuvor erklärt, beide Kriegsparteien strebten eine Einigung an.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte das trilaterale Treffen bereits am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos angekündigt. Als grösster verbliebener Streitpunkt gilt seit Längerem die territoriale Frage, insbesondere der künftige Status der ostukrainischen Region Donezk. Die Regierung in Moskau fordert den vollständigen Abzug der ukrainischen Truppen aus dem Gebiet, was Kiew ablehnt. (Bericht von Dmitry Antonov, Anastasia Lyrchikova, Maxim Rodionov, Mark Trevelyan, Filipp Lebedev an Ronald Popeski, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)