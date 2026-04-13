Die Wahlniederlage des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban in Ungarn hat nach Angaben aus dem Kreml keinen Einfluss auf den weiteren Fortgang des Ukraine-Kriegs. Seiner Ansicht nach habe das keine Auswirkungen auf die Perspektive des Konflikts, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. «Das sind wohl unterschiedliche Prozesse, daher sehe ich hier keinen Zusammenhang», betonte er. Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine.