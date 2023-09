In den vier kriegszerstörten ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson gewannen die vom Kreml unterstützten Kandidaten am Sonntag nach offiziellen russischen Angaben mit mehr als 70 Prozent der Stimmen grosse Mehrheiten. Genaue Zahlen zur Wahl wurden zunächst nicht veröffentlicht. Russland hatte die vier ukrainischen Gebiete im vergangenen Jahr in einer von der Regierung in Kiew und ihren Verbündeten als illegal bezeichneten Annexion zu seinem Staatsgebiet erklärt. Keine der vier Regionen wird vollständig von der russischen Armee kontrolliert.