Die Mitarbeiter wüssten, was die Stunde geschlagen habe, betont Kretschmer. «Meine Gespräche mit der IG Metall, mit dem Betriebsratsvorsitzenden und mit dem Vorstand haben alle dazu geführt, dass wir anpacken müssen, dass wir einen Schulterschluss brauchen mit der Bundespolitik, aber auch hier in den eigenen Werken», sagt Kretschmer. «Insofern brauchen wir jetzt ein gemeinsames Zutrauen. Wir halten zusammen.»