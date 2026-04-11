Die Strasse von Hormus

Vor dem Krieg wurde die Strasse von Hormus – eine schmale Passage, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasvorkommen transportiert werden – offiziell als internationale Wasserstrasse behandelt. Der Iran überwachte sie, behinderte die Schifffahrt und fing gelegentlich Schiffe ab, verzichtete aber darauf, die vollständige Kontrolle darüber zu erlangen. Heute fungiert Teheran de facto als Torwächter der internationalen Schifffahrtsroute, entscheidet selektiv über die Durchfahrt und verlangt Gebühren ‌für die sichere Passage.