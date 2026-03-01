Die Ölpreise dürften zum Wochenstart kräftig steigen, dies obschon das Ölproduzentenbündnis Opec+ am Sonntag eine stärker als erwartete Fördererhöhung beschlossen hat. Acht Kernländer des Kartells wollen ihre Produktion im April um 206'000 Barrel pro Tag ausweiten, teilte die Organisation am Sonntag mit. Die Massnahme übertrifft die zuvor erwarteten 137'000 Barrel, gilt aber unter Experten als unzureichend, um kriegsbedingte Lieferausfälle auszugleichen.