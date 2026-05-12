Dies ist ein Anstieg um vier Milliarden Dollar im Vergleich zu einer Schätzung von Ende vergangenen Monats, wie der amtierende ⁠Finanzkontrolleur des Pentagons, Jules Hurst, vor Parlamentariern erklärt. Die neuen Zahlen umfassen demnach Ausgaben für Reparatur und Ersatz von Ausrüstung sowie Betriebskosten.