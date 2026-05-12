Dies ist ein Anstieg um vier Milliarden Dollar im Vergleich zu einer Schätzung von Ende vergangenen Monats, wie der amtierende Finanzkontrolleur des Pentagons, Jules Hurst, vor Parlamentariern erklärt. Die neuen Zahlen umfassen demnach Ausgaben für Reparatur und Ersatz von Ausrüstung sowie Betriebskosten.
Wie das Ministerium auf die Gesamtsumme kommt, bleibt unklar. Einem Insider zufolge schätzte die Regierung von Präsident Donald Trump die Kosten für die ersten sechs Kriegstage im März auf mindestens 11,3 Milliarden Dollar.
(Reuters)