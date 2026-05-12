Die Ausgaben lägen mittlerweile «eher» bei 29 Milliarden US-Dollar, sagte Jules W. Hurst III bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses. Grund dafür seien Reparatur- und Ersatzbeschaffungen sowie «allgemeine Betriebskosten».
Ende April hatte er noch von schätzungsweise 25 Milliarden US-Dollar gesprochen. Diese beinhalteten alle Ausgaben der «Operation Epic Fury» (auf Deutsch etwa: «Operation Epische Wut»), die seit Beginn Ende Februar angefallen seien. Der grösste Teil des Geldes davon sei für Munition aufgewendet worden.
Derzeit versucht das Pentagon, eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben genehmigt zu bekommen. Der Haushaltsentwurf der Trump-Regierung sieht für das Haushaltsjahr 2027 knapp 1,5 Billionen US-Dollar für Verteidigungsausgaben vor.
Wie das Ministerium auf die Gesamtsumme kommt, bleibt unklar. Einem Insider zufolge schätzte die Regierung von Präsident Donald Trump die Kosten für die ersten sechs Kriegstage im März auf mindestens 11,3 Milliarden Dollar.
(AWP/Reuters)