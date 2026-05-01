Die Auswirkungen des Krieges trafen die beiden Rivalen unterschiedlich stark. Exxon, dessen Öl- und Gasförderung zu rund 20 Prozent im Nahen Osten liegt, meldete Produktionsausfälle von sechs Prozent im Vergleich ​zum Vorquartal. Zudem fielen Verluste von 700 Millionen Dollar für Ladungen an, die wegen des Konflikts nicht ​ausgeliefert werden konnten. Chevron ist mit einem Anteil von unter fünf Prozent seiner ​Produktion in der Region deutlich weniger betroffen. Der Nettogewinn von Exxon fiel auf 4,2 Milliarden Dollar von 7,7 Milliarden im Vorjahr. Bei Chevron sank er ‌auf 2,2 Milliarden von 3,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei Exxon mit 1,16 Dollar klar über der Analysten-Prognose von 1,00 Dollar, bei Chevron waren es 1,41 statt 0,95 Dollar.