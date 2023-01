BUTSCHA

Nach dem Abzug der russischen Truppen vor Kiew werden Massengräber entdeckt - unter anderem im Vorort Butscha. Dort werden nach ukrainischen Angaben rund 450 Leichen gefunden, die meisten weisen Spuren von Folter oder gewaltsamem Tod auf. Fast alle waren Zivilistinnen und Zivilisten. Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen werden aufgenommen, für die russische Truppen verantwortlich gemacht werden. Russland bestreitet eine Beteiligung an gezielten Massakern. Auch nach dem Abzug russischer Truppen aus anderen Orten werden Massengräber mit Zivilisten entdeckt, so im September in Isjum. Weltweit sorgen Berichte über Massaker an der Zivilbevölkerung für Empörung.