«Die ​Inflation dürfte noch viele Monate über drei Prozent liegen, sofern die Strasse von Hormus wider Erwarten nicht schnell geöffnet wird. Für eine anhaltend hohe Inflation spricht auch, dass Umfragen zufolge immer ‌mehr Unternehmen die gestiegenen Energiekosten an ihre Kunden weitergeben. Nicht umsonst ist die Kerninflation ohne die stark schwankenden Preise für Energie und ​Nahrungsmittel im Mai unerwartet stark gestiegen. Ausserdem haben die ​langfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher spürbar angezogen. ​Der EZB bleibt nichts anderes übrig, als ihre Leitzinsen auf der Sitzung nächste ‌Woche anzuheben. Vermutlich dürfte sie sie nach der Sommerpause erneut erhöhen.»