Dabei ist der Krieg in der Ukraine möglicherweise das Einzige, was Russlands Wirtschaft über Wasser hält. Laut Jay Zagorsky, Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Boston University's Questrom School of Business, bewahrt die Invasion in der Ukraine das Land wahrscheinlich vor einer Rezession. Der hohe Militärhaushalt stützt die schwächelnde Wirtschaft, ist jedoch nur eine vorübergehende Lösung für Moskaus wachsende Probleme, erklärte er gegenüber dem Nachrichtenportal Business Insider. Zu den Herausforderungen für den Kreml gehören steigende Inflation sowie anhaltende Währungs- und Haushaltsprobleme.