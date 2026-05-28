Der Konflikt mit dem Iran hat den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus gestört und die Energiepreise in die Höhe getrieben. Im April stiegen die Benzinpreise in den USA ‌um 12,3 Prozent. Seit Beginn des Krieges Ende Februar haben sie sich um mehr als 50 Prozent verteuert. Die sogenannte Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet ​werden, zog im April auf 3,3 Prozent an, von ​3,2 Prozent im März. Die Fed strebt hier ​eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Ihr Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 ‌Prozent.