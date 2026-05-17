Bereits vor den jüngsten Eskalationen wurden nach IIR-Daten seit 2019 weltweit Anlagen mit einer Kapazität von etwa 9,7 Millionen bpd geschlossen - das entspricht etwa zehn Prozent der derzeitigen Arbeitskapazität. Gründe dafür waren die Corona-Pandemie, betriebliche Probleme, mangelnde ‌Rentabilität und der allmähliche Vormarsch von E-Autos. Eine Rückkehr zur Normalität dürfte daher Monate dauern. Die ​IEA hat ihre Prognosen bereits nach unten korrigiert: Sie erwartet, dass die Verarbeitung in den Golf-Raffinerien in diesem Jahr auf 8,7 Millionen bpd sinken wird. Auch die Schätzung für die russische Rohölverarbeitung im zweiten Quartal wurde wegen der ukrainischen Angriffe deutlich auf bis zu 4,8 Millionen bpd gesenkt.