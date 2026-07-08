Er sagte jedoch nicht explizit, dass die USA wieder einen umfassenden Krieg führen würden. Er liess auch offen, ob es weitere Verhandlungen geben würde, um das anfängliche Waffenstillstandsabkommen in ein dauerhaftes Abkommen umzuwandeln. Zugleich bekräftigte der US-Staatschef das Kriegsziel, dass Teheran niemals Atomwaffen besitzen dürfe. Er deutete an, dass dieses Ziel möglicherweise ‌auch ohne Abkommen erreicht werden müsse: «Vielleicht machen wir es einfach ohne Abkommen, denn wissen Sie was, das ist einfacher, denn diese Leute lügen und betrügen», sagte Trump.