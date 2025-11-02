Das stellte der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie fest, als er kürzlich 1,5 Tonnen gefälschter Schweizer Uhren durch Schreddern vernichten liess. Die organisierte Kriminalität, die in der Europäischen Union, auf dem Balkan, im Nahen Osten, in Lateinamerika und auch in der Schweiz aktiv sei, habe eine globale Reichweite, stellte der Uhrenverband FH anlässlich der Vernichtungsaktion vom 24. Oktober in Köniz BE fest. Es wurden dabei rund 7500 Waren geschreddert, die grösstenteils aus China stammten und geschmuggelt worden waren.