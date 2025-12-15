Beobachter erwarten jedoch, dass Peking an seinem exportgetriebenen Wirtschaftsmodell festhalten wird, anstatt die Binnennachfrage zu stärken. Analysten gehen davon aus, dass die Regierung für das kommende Jahr ihr Wachstumsziel bei rund fünf Prozent belassen wird. Dies könnte allerdings schwierig zu erreichen sein. «Die November-Daten deuten auf eine breit angelegte Schwäche der Binnennachfrage hin, die grösstenteils auf einen Rückgang der Staatsausgaben zurückzuführen ist», sagte Zichun Huang, China-Ökonom bei Capital Economics. Politische Unterstützung dürfte in den kommenden Monaten zwar zu einer teilweisen Erholung führen. «Dies wird aber wahrscheinlich nicht verhindern, dass Chinas Wachstum im gesamten Jahr 2026 schwach bleibt», so der Experte.