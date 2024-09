Während die Neuzulassungszahlen abgestürzt sind, ist die Autoproduktion in Deutschland im August im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gewachsen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, wurden im August in Deutschland 313.700 Pkw hergestellt - 24 Prozent mehr als im August 2023. Seit Januar wurden demnach in Deutschland gut 2,7 Millionen Autos produziert - und damit zwei Prozent weniger als im Vorjahr. «Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 lag die Produktion nach acht Monaten des aktuellen Jahres allerdings noch um 14 Prozent unter dem damaligen Wert», so der VDA.