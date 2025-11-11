Die Affäre stürzte die BBC in eine schwere Krise und führte bereits am Sonntag zum Rücktritt von Generaldirektor Tim Davie und Nachrichtenchefin Deborah Turness. Auslöser war ein interner Bericht, in dem es unter anderem um eine Dokumentation der Sendung «Panorama» ging, die kurz vor der US-Wahl 2024 ausgestrahlt wurde. Darin seien drei Teile einer Rede Trumps vom 6. Januar 2021 so zusammengeschnitten worden, dass der Eindruck einer direkten Anstiftung zum Sturm auf das Kapitol entstand. Demnach sei der Aufruf Trumps an seine Anhänger weggelassen worden, friedlich und patriotisch zu marschieren. Die Dokumentation ist in der Mediathek des Senders nicht mehr verfügbar.