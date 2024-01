Kopf and Kopf in der Mode

Kopfschmerzen bereitet den westlichen Modekonzernen, dass die Konkurrenz aus Asien riesige Mengen an preisgünstiger Kleidung per Luftfracht von China nach Europa und in die USA liefert. Sie müssen ihre Lieferketten deshalb so effizient wie möglich halten. "Wenn eine widerstandsfähige Lieferkette bedeutet, mehr für Waren zu bezahlen, dann geht die Rechnung nicht auf", sagt Matt Clark von der Unternehmensberatung AlixPartners in London. Der Profit der Konzerne stehe vor einer resilienten Lieferkette.