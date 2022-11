Das Unternehmen hat bereits mehrere Interessenten, darunter etwa die Vitol-Gruppe, und ein Verkauf könnte bereits in diesem Jahr vereinbart werden, so mit der Angelegenheit vertraute Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten. Uniper produziert in der Raffinerie im Hafen des Emirats Fudschaira Schiffskraftstoff mit einer Kapazität von 80'000 Barrel pro Tag.