Den Absatzanteil der beiden oberen Modellsegmente, zu denen besonders teure Ausführungen des Sportwagens 911 gehören, will Porsche von einem Drittel auf rund 45 Prozent ausbauen. Der durchschnittliche Verkaufspreis der 10'000 Top-Modelle soll um ein Fünftel auf mehr als 330'000 Euro steigen. Porsche setzt stärker auf den Verbrennungsmotor, da die Sportwagen-Kundschaft zu ‌wenig Begeisterung für E-Autos zeigt. Zwei von drei verkauften Porsches sollen mit Benzin fahren, ein Drittel mit Strom. So kommt bis 2028 ein Nachfolger des kleineren SUVs Macan wieder mit Verbrennungsmotor heraus. «Ich kann Ihnen versichern - der 911 wird niemals elektrisch sein», sagte Leiters. Der neue 718 wird hingegen ein Stromer. Eine Supersportwagenplattform für Modelle oberhalb vom ​911 ist ebenso geplant wie ein Luxus-SUV über dem Cayenne.