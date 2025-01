Künstliche Intelligenz breitet sich aus

Immer wichtiger wird für die Firmenchefs das Thema künstliche Intelligenz. Vier von fünf CEOs geben in der Umfrage an, in den letzten 12 Monaten generative KI eingesetzt zu haben. Und ebenso viele rechnen damit, dass KI künftig systematisch in Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe integriert werden wird.