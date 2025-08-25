Der überhitzte chinesische Immobilienmarkt, der zeitweise ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts ausmachte, befindet sich seit längerem in der Krise. Neben Evergrande gerieten auch andere Immobilienentwickler wie Country Garden oder Shimao in die Bredouille. Sie konnten wegen knapper Kassen bereits bezahlte Eigenheime nicht fertigstellen. Dies erschütterte das Vertrauen der Verbraucher. Eine Erholung des chinesischen Immobiliensektors lässt bislang auf sich warten.