Mit der Situation vertraute Personen sagten Reuters, Kwarteng werde in London nach Wegen suchen, den Haushalt ausgeglichener zu gestalten. Die Unterstützung in der Bevölkerung für Truss und Kwarteng ist abgestürzt. Offen wird in der Partei darüber diskutiert, ob die beiden ersetzt werden sollten. Kwarteng könnte das Bauernopfer sein, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Wieviel Luft dies Truss verschafft, die mit einem möglichen Putsch in ihrer eigenen Partei konfrontiert ist, bleibt abzuwarten."