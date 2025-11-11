Auch der «Blick» berichtet über den Milliardenauftrag der SBB an den deutschen Siemens-Konzern. Die Kritik an der Vergabe des Auftrags schlage in der Politik hohe Wellen. Die Zeitung zitiert mehrere verärgerte Politiker verschiedener Parteien und eine Management-Beraterin. «Die Schweiz weigert sich weiterhin, ihren rechtlichen Spielraum auzunützen», sagte die Direktorin von Fair Play Public, Pia Stebler, demnach. Eine generelle Bevorzugung von Schweizer Anbietern sei im geltenden Beschaffungsrecht aufgrund internationaler Verpflichtungen nicht vorgesehen, teilte dagegen das Departement von SVP-Verkehrsminister Albert Rösti dem «Blick» mit.