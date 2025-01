Trump hatte den Austritt mit überzogenen Finanzforderungen der WHO an die USA begründet, die in keinem Verhältnis etwa zu China stünden. «Die Weltgesundheitsorganisation hat uns abgezockt... Das wird nicht mehr passieren», sagte er. Der Schritt bedeutet, dass die USA die Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen in zwölf Monaten verlassen und alle finanziellen Beiträge für ihre Arbeit einstellen werden. Die USA sind der bei weitem grösste Geldgeber der WHO und tragen rund 18 Prozent zu ihrer Gesamtfinanzierung bei. Nach Einschätzung von Experten sind nun etwa Programme im Kampf gegen Tuberkulose oder HIV/AIDS gefährdet. Die nächstgrössten Geber der WHO und deren Programme sind die Bill & Melinda Gates Foundation, die globale Impfstoffgruppe Gavi, die EU und die Weltbank. Zweitgrösster nationaler Geber ist Deutschland, das etwa drei Prozent der WHO-Mittel direkt beisteuert - dazu kommen aber Milliardenzahlungen auch an Gavi und die deutschen Anteile für die EU-Finanzierung.