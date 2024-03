Doch dies würde laut dem Sprecher bedeuten, dass man «wichtige Teile des Portfolios schwächen» müsste und so «Chancen für Konkurrenten schaffen» würde. «Anteilsmässige oder proportionale Ziele sind völlig falsch: Shareaction schreibt dem Unternehmen vor, welche Kategorien wachsen dürfen und welche nicht. So etwas gehört nicht in die Statuten. Die Handlungsfreiheit des Unternehmens wird damit eingeschränkt», so der Sprecher. Das Unternehmen lehne den Antrag der NGO deshalb ab.