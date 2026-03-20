Bislang steht Vujcic Kroatiens Notenbank vor. Die Nachfolge von de Guindos ist nicht der einzige Spitzenposten bei der EZB, der zuletzt im Fokus stand. Die Amtszeit von EZB-Präsidentin Christine Lagarde endet im Oktober 2027. Über die Nachfolge der Französin wird bereits spekuliert - auch weil es Berichte über einen vorzeitigen Abtritt Lagardes gab. Mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und EZB-Direktorin Isabel Schnabel warfen unter anderem zwei Deutsche schon ihren Hut in den Ring.