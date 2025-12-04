Nach Monaten stetiger Zuflüsse verzeichneten die Krypto-ETPs am europäischen Markt im Berichtsmonat erstmals wieder eine Gegenbewegung. Die Nettoabflüsse seien zwar mit rund 158 Millionen Dollar «moderat» ausgefallen, teilte der Schweizer Krypto-Vermögensverwalter 21shares am Donnerstag mit. Es sei aber der erste negative Monat nach acht positiven in Folge.
Die jüngsten Entwicklungen werden dabei als Umschichtung innerhalb des Marktes eingeordnet: «Risiko wurde gezielt bei Altcoins reduziert, während Bitcoin seine Rolle als bevorzugtes Kerninvestment behauptete», heisst es dazu.
So seien die stärksten Abflüsse bei ETPs der Ethereum-Konkurrenz-Blockchain Solana registriert worden. Diese hätten rund 415 Millionen Dollar verloren und seien damit der Haupttreiber der negativen Gesamtbilanz gewesen. Derweil seien Bitcoin-ETPs weiterhin gefragt. Hier zählte 21shares für den November einen Zufluss von rund 274 Millionen Dollar.
Das gesamte verwaltete Vermögen europäischer Krypto-ETPs sank im November um 17,6 Prozent auf 14,4 Milliarden Dollar.
