Nach Monaten stetiger Zuflüsse verzeichneten die Krypto-ETPs am europäischen Markt im Berichtsmonat erstmals wieder eine Gegenbewegung. Die Nettoabflüsse seien zwar mit rund 158 Millionen Dollar «moderat» ausgefallen, teilte der Schweizer Krypto-Vermögensverwalter 21shares am Donnerstag mit. Es sei aber der erste negative Monat nach acht positiven in Folge.