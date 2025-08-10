Erst im vergangenen Monat hatte eine von Hines geleitete Arbeitsgruppe die Haltung der Trump-Regierung zu einer marktbestimmenden Krypto-Gesetzgebung dargelegt. Die Gruppe forderte die US-Börsenaufsicht SEC auf, neue, speziell auf digitale Vermögenswerte zugeschnittene Regeln zu schaffen. Trump hatte die Einsetzung der Arbeitsgruppe kurz nach seinem Amtsantritt im Januar angeordnet und damit ein Wahlversprechen eingelöst.