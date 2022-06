“Bitcoin hat einen Boden erreicht, aber wahrscheinlich nicht ‘den’ Boden”, erklärte Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat Global Advisors.

“Aufwärtsziele sollten sich in der Nähe von 23'300 Dollar einstellen mit einem Maximum in der Nähe von 24'800 Dollar, bevor sich die Preise zurückziehen und wahrscheinlich in der letzten Juniwoche die Tiefs herausfordern.”

Ether fiel bis zu 3,3 Prozent auf ein bisheriges Tagestief von rund 1'085 Dollar. Für Avalanche ging es bis zu 5,1 Prozent abwärts, für Solana bis zu 5,2 Prozent.

(Bloomberg)