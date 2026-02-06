Der Ausverkauf bei Bitcoin geht weiter. Zuvor ist Bitcoin im frühen asiatischen Handel um bis zu 4,8 Prozent auf zeitweise nur 60'033 Dollar eingebrochen. Damit hat sich der rasante Ausverkauf fortgesetzt und sämtliche Gewinne, die seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump durch den spekulativen Ansturm auf Kryptowährungen erzielt wurden, sind damit ausgelöscht. Gegen 10.30 Uhr hat sich der Kurs der ältesten Kryptowährung bei 65'160 Dollar eingependelt.