Der Ausverkauf bei Bitcoin geht weiter. Zuvor ist Bitcoin im frühen asiatischen Handel um bis zu 4,8 Prozent auf zeitweise nur 60'033 Dollar eingebrochen. Damit hat sich der rasante Ausverkauf fortgesetzt und sämtliche Gewinne, die seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump durch den spekulativen Ansturm auf Kryptowährungen erzielt wurden, sind damit ausgelöscht. Gegen 10.30 Uhr hat sich der Kurs der ältesten Kryptowährung bei 65'160 Dollar eingependelt.
Die BTC-Notierung hat den tiefsten Stand seit Oktober 2024 erreicht. Innerhalb von vier Monaten hat sich der Wert des Bitcoins halbiert. Auch andere Token, darauf bezogene ETFs sowie Unternehmen wie Strategy, die grosse Mengen an Coins halten, wurden von diesem Einbruch erfasst.
«Angst und Unsicherheit am Markt sind offensichtlich. Ohne Käufer mit Überzeugung, die sich gegen den Abwärtsdruck stellen, verstärkt jede Welle von ETF-Rückgaben und Liquidationen den Kursverfall», erklärte Chris Newhouse, Chef der Geschäftsentwicklung bei Ergonia. Das habe «das Ausmass jedes weiteren Rückgangs vergrössert und die defensive Haltung gefestigt, die die organische Nachfrage auf der Seitenlinie hält.»
Die aktuelle Entwicklung erinnert an den Einbruch im Jahr 2022, als die Preise nach dem Höhenflug in der Niedrigzinsphase der Pandemie abrupt zurückgingen, weil die US-Notenbank die Geldpolitik gestrafft hatte.
Die Bitcoin-Baisse hinterlässt auch Spuren an der Börse. Die Aktien des Kryptomarktplatzes Coinbase Global sind in diesem Jahr um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Gemini Space Station hat angekündigt, bis zu 25 Prozent der Belegschaft zu entlassen und das Geschäft in Grossbritannien, der Europäischen Union und Australien einzustellen.
«Derzeit bestimmt die Dynamik das Geschehen, und Bärenmärkte bei Kryptowährungen enden meist eher in Gleichgültigkeit als in Verzweiflung», sagt Ryan Rasmussen, Analysechef von Bitwise Asset Management. «Wir befinden uns bei diesem Rückgang aktuell in der Phase der Verzweiflung. Die Dynamik hat die Kontrolle übernommen.»
(Bloomberg/cash)