Der "faire Wert" von Bitcoin liegt derzeit etwa 12 Prozent unter dem aktuellen Preis, basierend auf seiner Volatilität im Vergleich zu Gold. Zu diesem Schluss kommen die Strategen von JP Morgan Chase unter der Leitung von Nikolaos Panigirtzoglou.

Die Strategen berechneten das Fair-Value-Niveau bei etwa 38'000 Dollar, wobei sie davon ausgingen, dass Bitcoin etwa viermal so volatil wie Gold sei, schreiben sie in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.

In einem Szenario, in dem sich der Unterschied in der Volatilität auf das Dreifache verringert, steige der faire Wert wiederum auf 50'000 Dollar, so ihre Schätzung. Am Mittwochvormittag wird Bitcoin etwa bei 43'400 Dollar gehandelt. "Die grösste Herausforderung für Bitcoin in der Zukunft ist seine Volatilität und die Boom- und Bust-Zyklen, die eine weitere institutionelle Akzeptanz behindern", schreiben die Strategen.

Panigirtzoglous langfristiges theoretisches Ziel für Bitcoin - ein Niveau, das seinen Gesamtmarktwert mit dem des gesamten privat zu Anlagezwecken gehaltenen Goldes gleichsetzen würde - liegt bei 150'000 Dollar, gegenüber 146'000 Dollar vor einem Jahr.

Die Strategen sagten auch, dass die Preiskorrektur im Januar weniger wie eine Kapitulation aussehe als die im vergangenen Mai, als der Bitcoin um bis zu 50 Prozent einbrach. Dennoch deuten Kennzahlen wie die Future-Märkte jetzt auf einen "länger andauernden und daher besorgniserregenderen Trend zum Abbau von Positionen" hin, der im November begonnen hat, so die Analysten.

(Bloomberg)