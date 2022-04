Am Montag zog der Dogecoin-Kurs um fast 30 Prozent an, nachdem klar geworden war, dass Elon Musk, reichster Mann der Welt und unter anderem Chef der Tech-Unternehmen Tesla und SpaceX, das soziale Netzwerk Twitter ganz kaufen will.

Der erheblich schuldenfinanzierte, mit einem Aktienpreis von 43 Milliarden Dollar taxierte Kauf löst speziell bei den Dogecoin-Anhängern Freude aus. Das Kalkül der Dogecoin-Gemeinde: Wenn Twitter Musk einmal gehört, könnte er den Gebrauch von Kryptos auf der Plattform vorantreiben.

Musk, der Twitter nicht nur kaufen will, sondern im Netzwerk selbst auch sehr aktiv ist, hat sich dort immer wieder positiv zu Kryptos geäussert. So hat er auch schon angedeutet, dass Dogecoin auf Twitter Blue, dem Abodienst des sozialen Netzwerks, verwendet werden könnte.

Beim E-Autobauer Tesla werden gewisse Kryptos als Zahlungsmittel grundsätzlich akzeptiert. Laut einer früheren Musk-Aussage wäre Dogecoin für Transaktionen sogar besser geeignet als Bitcoin, denn der Gebrauch von Bitcoin sei eigentlich zu teuer.

Musks Tweet zu Kryptos haben die Coin-Gemeinde immer wieder in Aufregung versetzt. Legendär ist eine Message von Musk vom 7. Februar 2021, wo er schrieb: "Who let the Doge out". Dies wurde als Unterstützung für Dogecoin interpretiert und trug ihm den Beinamen "Dogefather" ein. Kritiker sagen allerdings auch, dass Musk mit Kryptowährungen wie Dogecoin "Pump-and-dump"-Spiele betreibe.

Dogecoin existiert seit 2013 und hatte ursprünglich den Ruf, eine Art Persiflage auf Kryptowährungen zu sein. Allerdings entwickelte sich Dogecoin zum "Meme Coin", also einer Kryptowährung mit grosser Anhängerschaft, über die viel gesprochen wird. Sie gehört auch zu speziellen "Familie" der Dog-Coins, die wiederum ein gesondertes Internetphänomen sind. Das Interesse an Dogecoin nahm 2021 stark zu, auch wegen Elon Musk.

Die Devise hatte den bisherigen Höchstkurs bei 0,5676 Dollar Anfang Mai 2021. Seitdem ist der Kurs wieder deutlich zurückgekommen. Nach dem jüngsten Kursplus wird Dogecoin für 0,1498 Dollar gehandelt.

(cash)