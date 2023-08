Jacobi Asset Management gibt an, dass es sich bei seinem Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (Ticker: BCOIN NA) um einen Artikel-8-Fonds handelt, was gemäss EU-Recht bedeutet, dass er ESG-Aspekte «fördern» muss. Er ist der jüngste Neuzugang in der Kategorie der Artikel-8-Fonds, die nach Schätzungen von Bloomberg Intelligence inzwischen rund 6 Billionen Dollar (5,6 Billionen Euro) an Anlagen in einer immer breiteren Palette von Finanzprodukten umfasst.