Laut den eingereichten Unterlagen beabsichtigt der REX ETF, einen Grossteil seines Vermögens in Wandelanleihen zu investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bitcoin halten. In der Zwischenzeit schlägt Strive vor, einen Fonds aufzulegen, der in Derivate wie Swaps und Optionen investiert, um ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren zu erhalten, die von MicroStrategy oder anderen Unternehmen mit ähnlichen Anlagestrategien ausgegeben werden, so die letzte Woche eingereichten Unterlagen.