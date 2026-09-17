Der US-Broker Robinhood erzielt immer mehr Erträge über seine eigene Blockchain mit dem Namen «Hood-Chain». Insofern könnte man auch einfach Robinhood-Aktien kaufen.

Es gibt sehr interessante börsenkotierte Unternehmen, die Blockchaintechnologie nutzen, um ihr Geschäft effizienter zu machen, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erleichtern oder Angebote zu schaffen, die technisch und wirtschaftlich zuvor kaum möglich waren. Daraus entstehen neue Ertragsquellen, an denen Anleger auch über Aktien teilhaben können. Robinhood ist mit dem Erfolg seiner Robinhood Chain ein anschauliches Beispiel für ein solches Unternehmen. Auch das stark wachsende Geschäft mit Prognosemärkten zeigt, wie konsequent Robinhood neue Märkte erschliesst. Weitere Beispiele sind Coinbase oder Circle, deren Geschäftsmodelle wesentlich auf der Nutzung von Kryptotechnologie beruhen. Gerade in einem reiferen Kryptomarkt wird dieser Zugang interessanter. Das breite Altcoin-Beta, also das Mitlaufen vieler Token mit dem Gesamtmarkt, dürfte als Renditetreiber weniger verlässlich werden. Die Auswahl attraktiver Token wird anspruchsvoller. Tatsächliche Nutzung, nachhaltige Erträge und die Frage, wie diese dem Token zugutekommen, rücken stärker in den Vordergrund. Damit bieten ‹Kryptoaktien› eine interessante zusätzliche Möglichkeit, an der Entwicklung der Branche teilzuhaben.