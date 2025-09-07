Andere frühe Investoren machten mit der Lancierung von WLFI einen kräftigen Reibach: Sie hatten ihre Token bei World Liberty Financial ursprünglich für 1.50 Cent kaufen können. Die Kryptowährung ging am Montag mit einem Kurs von 24 Cent in den Handel – und kletterte anschliessend bis auf 33 Cent. Danach büsste der WLFI aber all seine Kursgewinne wieder ein. Aktuell ist der Token 18 Cent wert. Damit wiederholte sich, was bereits bei der Lancierung von Trumps Memecoin passiert war. Der «$Trump» genannte Coin war nach einem fulminanten Start ebenfalls abgestürzt – und liess Hunderttausende Kleinanleger mit grossen Verlusten zurück.