Digitale ‌Vermögenswerte waren in den letzten drei Monaten des Jahres 2025 eingebrochen. Der Bitcoin, die weltgrösste Kryptowährung, hat sich seit seinem ​Höchststand am 6. Oktober fast halbiert auf ​zuletzt knapp 66.000 Dollar, Zudem ​zogen Anleger Geld aus börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) ab, die Anfang 2025 noch die ‌Krypto-Rally angetrieben hatten. Allein aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs flossen im November sieben Milliarden Dollar ab, im Dezember zwei Milliarden und ​im ​Januar drei Milliarden.