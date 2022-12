Berichte, wonach sich der Urheber der kollabierten Token TerraUSD und Luna in dem Balkanstaat befinde, seien “nicht falsch”, teilte die Staatsanwaltschaft in Seoul am Montag mit. In diesen Berichten hieß es auch, dass Südkorea Serbien um Zusammenarbeit bitte. Ein Vertreter des südkoreanischen Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme ab.